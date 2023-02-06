Россияне могут полностью отключить интернет в Мариуполе, - мэрия

В ближайшее время россияне могут на неопределенное время полностью отключить интернет во временно оккупированном Мариуполе. Планируют ввести средства глобальной слежки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.
Средства мониторинга активности в сети россияне планируют ввести не только в оккупационных администрациях, но и в Мариуполе.
"Начат монтаж оборудования для глобальной слежки. Также, 11 февраля на неопределенное время будет отключение интернета по всем провайдерам. Именно из-за настройки ФСБ системы слежения", - пояснил советник городского головы.
Как пояснил Андрющенко, соответствующее решение враг принял из-за регулярной утечки информации о реальности оккупации и расположения военных целей, а также неуспешной борьбы с этим.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Андрющенко, российские оккупанты продолжают перебрасывать в Мариуполь живую силу и технику. Оружие размещают в порту.
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