Росіяни можуть покинути ОАЕ через більш пильні перевірки з боку банків, - Bloomberg

Видання пише, що деякі особи, які прибули з Росії, тепер розглядають можливість переїзду в нові юрисдикції або навіть повернення додому.

Російські організації, що відкривають рахунки, тепер з більшою часткою ймовірності зіткнуться з пильною увагою з боку місцевих банків.

"ОАЕ піддаються посиленому тиску з боку США з метою боротьби з потенційним ухиленням від санкцій", - йдеться в матеріалі.

Інвестиційна імміграційна фірма Henley & Partners каже, що деякі з її російських клієнтів або скоротили свої активи у сфері нерухомості в Дубаї, які вони купили два роки тому, або зберегли невелику базу та повернулися в Москву.

Банки стали відмовляти росіянам

Банки ОАЕ, зокрема ПАТ "Емірейтс НБД Банк" ПАТ "Машрекбанк" і ПАТ "Перший банк Абу-Дабі", посилили контроль над російськими організаціями та останніми місяцями намагалися забезпечити більш суворе дотримання санкцій США.

Банкіри з Дубая заявили, що деяким росіянам, які потрапили під санкції, банки відмовили в обслуговуванні.

"Деякі люди, які мають політичні погляди або зв'язки з особами, що перебувають під санкціями, також зіткнулися з труднощами під час роботи з банківськими рахунками", - пише Bloomberg.

Не всі росіяни покинуть країну

Видання вказує, що не всі росіяни готові повністю відмовитися від ОАЕ. Виробник алюмінію United Co.Rusal International ПАТ переніс глобальні торгові операції в Дубай наприкінці минулого року.

Нафтотрейдери, багато з яких переїхали з Женеви і Лондона на початку війни, також, як і раніше, віддають перевагу ОАЕ, використовуючи дирхам як зручну альтернативу долару.

"Але навіть ця когорта зіткнулася з більш жорстким контролем з жовтня, коли США посилили дотримання своїх санкцій щодо обмеження цін на нафту", - написало видання.

Ставлення ОАЕ до санкцій проти Росії