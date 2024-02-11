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Росіяни можуть оточити Авдіївку? Що про це кажуть у ЗСУ

Фото: у ЗСУ прокоментували, чи можливе оточення Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Якщо окупаційні війська вийдуть до артерії постачання в Авдіївці, яка проходить західніше коксохіму, то логістика та посилення українських військ будуть ускладнені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що у разі просування ворога мова може йти про оперативне оточення.

"Якщо вони вийдуть ближче до артерії постачання, до дороги, яка йде трохи західніше коксохімічного заводу, то постачання, логістика, заміна, посилення наших підрозділів в Авдіївці буде дуже ускладнене", - сказав він.

За словами речника, в'їзд в Авдіївку для не військових дуже ускладнений. Наприклад, правоохоронці не можуть заїхати в місто, щоб встановити наслідки ворожих обстрілів та ймовірних жертв.

Речник нагадав про удар росіян 8 лютого по пункту незламності та сховищі в супермаркет на проспекті Центральному. Він зазначив, що кількість жертв атаки не можу з'ясувати й досі, оскільки правоохоронці не мають доступу до місця інциденту.

скриншот deepstatemap.live

Бої в районі Авдіївки

Авдіївку називають "воротами до Донецька", російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів. 

Наразі загарбникам вдається заходити на околиці Авдіївки. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

Начальник Авдіївської МВА Віталій Барабаш зазначив, що окупаційні війська перебувають у приватному секторі міста, але до "все пропало" ще далеко.

Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна - читайте у матеріалі РБК-Україна.

 

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