Россияне могут окружить Авдеевку? Что об этом говорят в ВСУ

Он отметил, что в случае продвижения врага речь может идти об оперативном окружении.

"Если они выйдут ближе к артерии снабжения, к дороге, которая идет несколько западнее коксохимического завода, то поставки, логистика, замена, усиление наших подразделений в Авдеевке будет очень затруднено", - сказал он.

По словам спикера, въезд в Авдеевку для не военных очень усложнен. К примеру, правоохранители не могут заехать в город, чтобы установить последствия вражеских обстрелов и вероятных жертв.

Спикер напомнил об ударе россиян 8 февраля по пункту несокрушимости и укрытию в супермаркет на Центральном проспекте. Он отметил, что количество жертв атаки не могу выяснить до сих пор, поскольку правоохранители не имеют доступа к месту инцидента.

скриншот deepstatemap.live

Бои в районе Авдеевки

Авдеевку называют "воротами в Донецк", российские захватчики с осени 2023 пытаются захватить город. Как отмечают украинские военные, россияне потеряли в боях за Авдеевку десятки тысяч солдат.

Сейчас захватчикам удается заходить на окраины Авдеевки. Еще одним форпостом обороны остается коксохим.

Начальник Авдеевской ГВА Виталий Барабаш отметил, что оккупационные войска находятся в частном секторе города, но до "все пропало" еще далеко.

Что происходит в Авдеевке и почему она стала навязчивой идеей Путина - читайте в материале РБК-Украина.