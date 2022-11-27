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Росіяни можуть готуватися покинути Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

Фото: президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін (energoatom.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові можуть готуватися до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента НАЕК "Енергоатома" Петра Котіна в інтерв'ю ТСН, яке транслювалося в ефірі телемарафону.

За його словами, "Енергоатом" протягом останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися покинути атомну станцію.

Так, в російських ЗМІ почала з'являтися велика кількість публікацій про те, що Запорізьку АЕС можна залишити та пропозиції щодо передачі станції під контроль МАГАТЕ.

"Таке враження, що вони збирають валізи і крадусь все, що можуть знайти", - сказав Котін.

Проте наразі зарано говорити про те, що військові їдуть з ЗАЕС, але вони готуються до цього.

Нагадаємо, раніше аналітики ISW повідомляли, що Росія використовує обстріли ЗАЕС у своїй інформаційній кампанії, спрямованій на дискредитацію України, щоб добитися повного адміністративного контролю над станцією та виступити як гарант недопущення ядерної катастрофи.

Тим часом окупанти не допускають до робочих місць працівників Запорізької АЕС через відмову співпрацювати із загарбниками.

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