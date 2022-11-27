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Россияне могут готовиться покинуть Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"

Фото: президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин (energoatom.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные могут готовиться к выходу с территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента НАЭК "Энергоатома" Петра Котина в интервью ТСН, которое транслировалось в эфире телемарафона.

По его словам, "Энергоатом" за последние недели фиксирует признаки того, что россияне могут собираться покинуть атомную станцию.

Так, в российских СМИ стало появляться большое количество публикаций о том, что Запорожскую АЭС можно покинуть и предложения о передаче станции под контроль МАГАТЭ.

"Такое впечатление, что они собирают чемоданы и ворую все, что могут найти", - сказал Котин.

Однако пока рано говорить о том, что военные уезжают из ЗАЭС, но они готовятся к этому.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что Россия использует обстрелы ЗАЭС в своей информационной кампании, направленной на дискредитацию Украины, чтобы добиться полного административного контроля над станцией и выступить в качестве гаранта недопущения ядерной катастрофы.

Между тем оккупанты не допускают к рабочим местам работников Запорожской АЭС из-за отказа сотрудничать с захватчиками.

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Запорожская АЭСЭнергоатомЗапорожская область