Россияне могут готовиться покинуть Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"

По его словам, "Энергоатом" за последние недели фиксирует признаки того, что россияне могут собираться покинуть атомную станцию.

Так, в российских СМИ стало появляться большое количество публикаций о том, что Запорожскую АЭС можно покинуть и предложения о передаче станции под контроль МАГАТЭ.

"Такое впечатление, что они собирают чемоданы и ворую все, что могут найти", - сказал Котин.

Однако пока рано говорить о том, что военные уезжают из ЗАЭС, но они готовятся к этому.

Напомним, ранее аналитики ISW сообщали, что Россия использует обстрелы ЗАЭС в своей информационной кампании, направленной на дискредитацию Украины, чтобы добиться полного административного контроля над станцией и выступить в качестве гаранта недопущения ядерной катастрофы.

Между тем оккупанты не допускают к рабочим местам работников Запорожской АЭС из-за отказа сотрудничать с захватчиками.

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