Росіяни можуть готувати диверсії на північному кордоні, - ЦНС
Російські терористи прибули на навчання до міста Грайворона Бєлгородської області. Можуть вдатись до диверсій на північному кордоні України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".
Зазначається, що диверсії можуть статись на кордоні з Харківською та Сумською областей.
"В район російського міста Грайворона прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ. Їх задача - проведення навчань особового складу в прикордонних районах України", - пише пресслужба.
Зазначається, що завдяки цивільним пересування російських терористів фіксується, у зв'язку з чим "іспит складуть" не всі".
Як повідомити про розташування позицій терористів?
ЦНС радить писати в бот Служби безпеки України.
Через бота можна надати дані про місця дислокації, пересування, обсягів військової техніки та особового складу окупанта. Важливо вказати географічні координати розташування терористів.
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