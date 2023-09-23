Росіяни можуть готувати диверсії на північному кордоні, - ЦНС

Російські терористи прибули на навчання до міста Грайворона Бєлгородської області. Можуть вдатись до диверсій на північному кордоні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Центр національного спротиву ".

Зазначається, що диверсії можуть статись на кордоні з Харківською та Сумською областей.

"В район російського міста Грайворона прибула навчальна рота 2 окремої бригади спеціального призначення ГУ ГШ ЗС РФ. Їх задача - проведення навчань особового складу в прикордонних районах України", - пише пресслужба.

Зазначається, що завдяки цивільним пересування російських терористів фіксується, у зв'язку з чим "іспит складуть" не всі".

Як повідомити про розташування позицій терористів?

ЦНС радить писати в бот Служби безпеки України.

Через бота можна надати дані про місця дислокації, пересування, обсягів військової техніки та особового складу окупанта. Важливо вказати географічні координати розташування терористів.