ua en ru
Сб, 23 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне могут готовить диверсии на северной границе, - ЦНС

Суббота 23 сентября 2023 12:48
UA EN RU
Россияне могут готовить диверсии на северной границе, - ЦНС Фото: россияне могут готовить диверсии на северной границе (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские террористы прибыли на учения в город Грайворон Белгородской области. Могут прибегнуть к диверсиям на северной границе Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Центр национального сопротивления".

Отмечается, что диверсии могут произойти на границе с Харьковской и Сумской областей.

"В район российского города Грайворона прибыла учебная рота 2 отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ ВС РФ. Их задача - проведение учений личного состава в приграничных районах Украины", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что благодаря гражданским передвижения российских террористов фиксируется, в связи с чем "экзамен сдадут "не все".

Как сообщить о расположении позиций террористов?

ЦНС советует писать в бот Службы безопасности Украины.

Через бота можно предоставить данные о местах дислокации, передвижения, объемов военной техники и личного состава оккупанта. Важно указать географические координаты расположения террористов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Белгородская область Война в Украине
NEWS
"Крабовая ловушка". В ССО раскрыли отдельные детали удара по штабу Черноморского флота
"Крабовая ловушка". В ССО раскрыли отдельные детали удара по штабу Черноморского флота
DAILY
Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Искусство войны 21 века. Как Украина ломает шаблоны и меняет правила на поле боя