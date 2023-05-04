Росіяни можуть без бою втекти з Криму, але за певних умов: пояснення експерта

Росіяни почнуть бігти, коли ЗСУ підійдуть до першого села

Під час інтерв'ю журналістам, президент України Володимир Зеленський заявив, що деокупація Криму буде легшою, ніж те, що відбувається сьогодні.

"Коли підійдемо до адміністративного кордону з Кримом, ви побачите, як росіяни будуть бігти. Вони зараз окопи риють, перерили пляж, хоча вчора казали, що це все така краса, це буде туристичний центр, будуть вкладати мільярди. Десять років пройшло, які мільярди? Що вони там зробили, окрім того, що захопили територію, вигнали людей, політичні в'язні, журналісти в в'язницях. Що вони там зробили? Нуль?", - заявив президента.

Як стверджував президент, цивільні в Криму втомлені від окупаційного режиму, у зв'язку з чим допоможуть нашим воїнам вигнати росіян з півострова.

Думка експерта

За словами Селезньова, один з варіантів деокупації Криму - тиск на ворожі сили за допомогою наших військ. Це, зі свого боку, може підштовхнути росіян до "жесту доброї волі", який вони здійснювали в Херсонській та Харківській областях, а до того на півночі України, на острові Зміїний.

"Вони мають досвід прийняття "непростих рішень". Думаю, що після руйнування Кримського мосту і заходу передових підрозділів на північ Криму, росіяни повтікають. Бо тримати півострів без належної логістики неможливо", - пояснив експерт.