Росіяни монтують нові інженерні укріплення в Євпаторії, - АТЕШ

Зведення фортифікацій може бути пов'язане з навчаннями "тероборони" Криму, що триває. Ці заходи підтверджують плани росіян щодо подальшої мілітаризації півострова.

Водночас, джерела агентів "АТЕШ" у російських силових структурах повідомляють, що активні військові та контрдиверсійні навчання на півострові пов'язані з неодноразовими випадками зникнення російських військових і поліцейських, а також з посиленням партизанського руху на окупованих територіях України.