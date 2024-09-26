UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни монтують нові інженерні укріплення в Євпаторії, - АТЕШ

Фото: загарбники укріплюють в'їзди до Євпаторії (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Загарбники встановлюють нові інженерні укріплення на обох в'їздах до міста Євпаторія у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Зведення фортифікацій може бути пов'язане з навчаннями "тероборони" Криму, що триває. Ці заходи підтверджують плани росіян щодо подальшої мілітаризації півострова.

Водночас, джерела агентів "АТЕШ" у російських силових структурах повідомляють, що активні військові та контрдиверсійні навчання на півострові пов'язані з неодноразовими випадками зникнення російських військових і поліцейських, а також з посиленням партизанського руху на окупованих територіях України.

Ситуація в Криму

З моменту окупації Криму в 2014 році, російські військові розмістили на півострові велику кількість баз та військових об'єктів РФ.

Днями українські партизани провели розвідку бази забезпечення Чорноморського флоту в Сімферополі.

Раніше агенти "АТЕШ" виявили російську ЗРК "Бук-М3" у Севастополі.

Також партизани виявили ворожі системи ППО, що охороняють північ Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим