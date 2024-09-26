Россияне монтируют новые инженерные укрепления в Евпатории, - АТЕШ

Возведение фортификаций может быть связано с учениями "теробороны" Крыма, которые продолжаются. Эти мероприятия подтверждают планы россиян по дальнейшей милитаризации полуострова.

В то же время, источники агентов "АТЕШ" в российских силовых структурах сообщают, что активные военные и контрдиверсионные учения на полуострове связаны с неоднократными случаями исчезновения российских военных и полицейских, а также с усилением партизанского движения на оккупированных территориях Украины.