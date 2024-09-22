Партизани розвідали важливу базу постачання Чорноморського флоту РФ у Криму (фото)

Партизани провели розвідку важливої ​​бази забезпечення Чорноморського флоту РФ у Криму. Вона розташована в Сімферополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал партизанського руху "АТЕШ".

"На території бази щодня перебуває величезна кількість машин, які стоять у черзі за постачанням", - констатували в "АТЕШ".

На цій базі, за даними партизанів, знаходиться склади з продовольством, які постачають військові частини на півострові, а також підрозділи угруповання російських військ "Дніпро".

"Агент провів розвідку бази логістики Чорноморського флоту РФ в Криму", - йдеться у повідомленні.

Ситуація у Криму

Російські війська окупували півострів Крим у 2014 році. з того часу там з'явилася велика кількість баз та військових об'єктів РФ.

Знаючи про це, Сили оборони постійно завдають ударів по військових цілях Росії у Криму. Досить пригадати удар по штабу Чорноморського флоту в Севастополі у вересні 2023 року.

Після цього окупанти перебазували кораблі з Криму до Новоросійська.

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