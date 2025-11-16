Россияне "Молнией" ударили по детской площадке в Харькове
Российская армия днем воскресенья, 16 ноября, дроном ударила по одному из районов Харьковской области. Оккупанты попали в детскую площадку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова и Харьковскую ОГА.
Около 13:48 Терехов сообщил, об ударе вражеским дроном типа "Молния" по Холодногорскому району города.
"Данные о пострадавших и последствиях уточняются", - написал он.
Уже через несколько минут он уточнил, что россияне ударили по детской площадке.
"Попадание произошло по детской площадке. В окрестных домах выбито несколько окон. К счастью - без пострадавших и погибших", - уточнил он.
Удар РФ по Харькову 12 ноября
Ранее сообщалось, что в Харькове утром 12 ноября прозвучала серия взрывов во время российской атаки дронами-камикадзе. В одном из районов города зафиксировали несколько попаданий.
По предварительным данным, три "Шахеды" ударили по центральной части Харькова. В результате было повреждено гражданское производственное предприятие и частные дома. Информации о пострадавших пока нет.
Также стало известно, что утром 12 ноября российские войска нанесли ракетный удар по складам транспортной компании SAT в Харькове. Логистическое предприятие понесло убытки, их объем пока оценивают.
Также ранее российские беспилотники массированно атаковали один из районов города, из-за чего более 20 тысяч жителей остались без электроснабжения.
Кроме того, российские войска разрушили две трансформаторные подстанции, которые обеспечивали электроснабжение Харькова.