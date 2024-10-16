Росіяни модернізували ударні дрони "Шахед", - ISW

У звіті послалися на слова військовослужбовця, який служить у мобільному підрозділі протиповітряної оборони ЗСУ.

За його словами, російські безпілотники "Шахед" раніше були дуже повільними, важко маневреними і могли літати виключно на малих висотах. Однак згодом військові агресора модернізували компоненти дронів, щоб вони могли літати швидше і вище.

Натомість військовий зазначив, що українські мобільні вогневі групи також вдосконалили своє обладнання і тактику та без проблем ліквідовують ворожі ударні БпЛА.