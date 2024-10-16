Окупанти просунулися в Курській області, під Куп'янськом та в Донецькій області: карти ISW

Війська російських окупантів нещодавно просунулися східним краєм українського виступу в Курській області, на південний схід від Куп'янська, біля Торецька і на південний схід від Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW) .

Операція ЗСУ у Курській області

Російські війська нещодавно просунулися східним краєм українського виступу в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, показують, що війська РФ просуваються до вітрозахисної смуги на північний захід від Уланок (південний схід від Суджі) під час механізованої атаки чисельністю приблизно у взвод.

Обмежені позиційні бої тривали на захід від Курського виступу у Глушківському районі, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Російські джерела повідомили про бої, що продовжуються, в районі Нового Шляху (на південний захід Глушково).

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Російські сили продовжили обмежені наступальні операції на півночі Харківської області 15 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Операція №2 - Луганська область

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Куп'янська на тлі наступальних операцій, що продовжуються, вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна 14 і 15 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, вказують на те, що окупанти нещодавно просунулися у південно-східну частину Колесниківки (південний схід від Куп'янська).

Російські війська продовжили атаки:

на північний схід від Куп'янська в районі Сіньківки, Кучерівки, Первомайського та Голубівки;

на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки;

на південний схід від Куп'янська в районі Лозової, Новоосиново, Піщаного, Глушківки, Кругляківки, Колесниківки та Степової Новоселівки та у напрямку Грушівки;

на захід від Сватового в районі Вишневого;

на південний захід від Сватового в районі Новоєгорівки, Макіївки, Новолюбівки, Греківки, Ямполівки та Невського;

на захід від Кремінної в районі Торського, Терного та Зарічного.

Операція №3 - Донецька область

Російські війська продовжили наступальні операції на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського 15 жовтня, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська 15 жовтня продовжили наступальні операції в районі Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська нещодавно просунулися біля Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 жовтня, вказують на те, що війська РФ просунулися на захід від Нью-Йорка (на південь від Торецька). Російські блогери стверджують, що російські війська також просунулися в Торецьку, але ISW не виявив підтвердження цієї заяви.

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 жовтня, показують, що війська РФ нещодавно просунулися в західному Червоному Яру (на південний схід від Покровська).

Російські блогери стверджували, що окупанти, які діють на південний схід від Покровська, увійшли на Селідівський завод залізобетонних виробів на самій східній околиці Селидове і просунулися до околиць Лисівки та на 800 метрів біля Цукуриного. Але ISW не виявив візуальних доказів цих заяв.

14 і 15 жовтня російські війська провели наступи на схід від Курахового в районі Максимільянівки та Георгіївки, проте не досягли підтверджених успіхів.

Російські війська атакували на південний захід від Донецька в районі Вугледару 14 і 15 жовтня, але не досягли підтверджених територіальних успіхів. Російські війська продовжили наступальні операції на північний схід від Вугледару в районі Костянтинівки, Антонівки, Катеринівки та Водяного; та на північний захід від Вугледару в районі Богоявленки.

Російські джерела стверджують, що російські війська просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областей 14 та 15 жовтня, але ISW не виявив візуальних доказів, які б підтверджували ці заяви.

"Південна вісь"

Російські війська 14 і 15 жовтня провели наземні атаки на заході Запорізької області в районі Малої Токмачки (на північний схід від Роботино) і Новоданилівки (на північ від Роботино).