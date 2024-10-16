RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Россияне модернизировали ударные дроны "Шахед", - ISW

Фото: силы ПВО научились сбивать усовершенствованные дроны россиян (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Армия РФ провела модернизацию ударных беспилотников "Шахед". Теперь дроны летают быстрее и на большей высоте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

В отчете сослались на слова военнослужащего, который служит в мобильном подразделении противовоздушной обороны ВСУ.

По его словам, российские беспилотники "Шахед" ранее были очень медленными, трудно маневренными и могли летать исключительно на малых высотах. Однако впоследствии военные агрессора модернизировали компоненты дронов, чтобы они могли летать быстрее и выше.

Впрочем, военный отметил, что украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали свое оборудование и тактику и без проблем ликвидируют вражеские ударные БпЛА.

Атака "Шахедов" и ситуация на фронте

Вечером во вторник, 15 октября, россияне в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Дроновая атака продолжается до сих пор. Над несколькими областями работают силы ПВО.

Между тем по данным Института изучения войны, россияне имели продвижение в Курской области, а также незначительно продвинулись в Донецкой области.

Российский диктатор Владимир Путин использует солдат КНДР для компенсации потерь на фронте, и чтобы не объявлять дополнительные волны мобилизации в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДрони