Россияне модернизировали ударные дроны "Шахед", - ISW

Атака "Шахедов" и ситуация на фронте

Вечером во вторник, 15 октября, россияне в очередной раз запустили в направлении Украины беспилотники типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога. Дроновая атака продолжается до сих пор. Над несколькими областями работают силы ПВО.

Между тем по данным Института изучения войны, россияне имели продвижение в Курской области, а также незначительно продвинулись в Донецкой области.

Российский диктатор Владимир Путин использует солдат КНДР для компенсации потерь на фронте, и чтобы не объявлять дополнительные волны мобилизации в России.

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