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Росіяни мобілізували майже всіх залізничників в "ДНР", - ЦНС

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Донецька область, Середа 03 травня 2023 15:40
Росіяни мобілізували майже всіх залізничників в "ДНР", - ЦНС Фото: Окупанти (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

На залізниці в "ДНР" зафіксували значний дефіцит кадрів, оскільки майже всіх її працівників мобілізували на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово захоплених землях Донецької області окупанти не платять зарплату місцевим залізничникам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники залізниці в "ДНР" не отримують зарплату від початку року. Людей змушують писати заяви на безоплатну відпустку.

"Окупанти пояснюють це бюрократичними перепонами, але криза загострюється", - пояснили в ЦНС.

Також місцева залізниця має великий дефіцит робочої сили через мобілізацію. Мобілізаційні броні мають лише машиністи, весь інший персонал забрали на війну проти України і таким чином зупинилась робота депо й планові ремонти техніки та колії.

Нагадаємо, що Кремль намагається залучити ще сотні тисяч військовослужбовців для участі у війні в Україні, не викликаючи гніву громадськості.

Комітет ООН з ліквідації расової дискримінації звернувся до Росії із закликом негайно припинити примусову мобілізацію.

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