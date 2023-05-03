Росіяни мобілізували майже всіх залізничників в "ДНР", - ЦНС

На залізниці в "ДНР" зафіксували значний дефіцит кадрів, оскільки майже всіх її працівників мобілізували на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово захоплених землях Донецької області окупанти не платять зарплату місцевим залізничникам", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники залізниці в "ДНР" не отримують зарплату від початку року. Людей змушують писати заяви на безоплатну відпустку.

"Окупанти пояснюють це бюрократичними перепонами, але криза загострюється", - пояснили в ЦНС.

Також місцева залізниця має великий дефіцит робочої сили через мобілізацію. Мобілізаційні броні мають лише машиністи, весь інший персонал забрали на війну проти України і таким чином зупинилась робота депо й планові ремонти техніки та колії.