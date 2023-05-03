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Россияне мобилизовали почти всех железнодорожников в "ДНР", - ЦНС

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Донецкая область, Среда 03 мая 2023 15:40
Россияне мобилизовали почти всех железнодорожников в "ДНР", - ЦНС Фото: Оккупанты (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На железной дороге в "ДНР" зафиксировали значительный дефицит кадров, поскольку почти всех ее работников мобилизовали на войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"На временно захваченных землях Донецкой области оккупанты не платят зарплату местным железнодорожникам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работники железной дороги в "ДНР" не получают зарплату с начала года. Людей заставляют писать заявления на безвозмездный отпуск.

"Оккупанты объясняют это бюрократическими препятствиями, но кризис обостряется", - объяснили в ЦНС.

Также у местной железной дороги большой дефицит рабочей силы из-за мобилизации. Мобилизационную бронь имеют только машинисты, весь другой персонал забрали на войну против Украины и таким образом остановилась работа депо и плановые ремонты техники и пути.

Напомним, что Кремль пытается привлечь еще сотни тысяч военнослужащих для участия в войне на Украине, не вызывая гнева общественности.

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации обратился в Россию с призывом немедленно прекратить принудительную мобилизацию.

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