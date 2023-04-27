Росія хоче "тихо набрати" на війну ще 400 тисяч військових, - WP

Кремль намагається залучити ще сотні тисяч військовослужбовців для участі у війні в Україні, не викликаючи гніву громадськості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Згідно з одним зі злитих документів Пентагону, в середині лютого російський диктатор Володимир Путін підтримав пропозицію своїх військових "тихо набрати" 400 тисяч додаткових військовослужбовців протягом 2023 року для війни в Україні.

У документі, класифікованому як щоденне оновлення розвідданих ЦРУ, вказується, що інформація ґрунтувалася на "звіті сигнальної розвідки", що означає, що вона була отримана шляхом перехоплення або підслуховування переговорів російських військових чиновників.

Росія публічно не розкриває, скільки солдатів вона відправила в Україну або втратила там. Але за різними оцінками, в наявності залишається близько половини з приблизно 500 тисяч військовослужбовців, направлених або призваних в армію за останні 15 місяців.

"Необхідність у додаткових військах загрожує відчуженням російської громадськості та подальшою дестабілізацією економіки країни, яка і без того перебуває під тиском західних санкцій, експортного контролю та інших каральних заходів", - повідомляє видання.

Зазначається, що минулої осені часткова мобілізація викликала масовий відтік чоловіків бойового віку, виснаживши як трудові ресурси, так і призовний контингент.

Щоб захистити Путіна від зворотної реакції і переспрямувати будь-яке невдоволення населення в бік від Кремля, нинішні плани передбачають залучення губернаторів регіонів до організації призовних кампаній, а також продовження набору чоловіків із російських в'язниць, відповідно до іншого документа американської розвідки, що просочився в мережу.