Росіяни мінують аграрні поля на окупованих територіях: яка мета

Заміновані території України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Варто зауважити, що ДСНС повідомляло про понад чверть території України, яка забруднена мінами та вибухонебезпечними предметами. Найгірша ситуація залишається в деокупованих регіонах.

Нещодавно у Харківській області під час робіт з розмінування території підірвалась спецтехніка. Постраждалих внаслідок інциденту не було.

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