Россияне минируют аграрные поля на оккупированных территориях: какова цель

"Чтобы удержать аннексированные территории, враг увеличивает площадь минных полей путем минирования аграрных земель. В частности, минирование происходит на личных земельных участках", - говорится в сообщении.

В Центре нацпротива отмечают, что данные действия в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа "комбайн" для обработки полей.

Граждан Украины на временно оккупированных территориях призвали сохранять бдительность, в частности, во время передвижения автомобильными средствами - особенно грунтовыми дорогами.