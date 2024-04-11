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Россияне минируют аграрные поля на оккупированных территориях: какова цель

Фото: россияне минируют аграрные поля на оккупированных территориях (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Российские военные во временно оккупированной Херсонской области активно проходят сельскохозяйственные угодья с целью удержать аннексированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Чтобы удержать аннексированные территории, враг увеличивает площадь минных полей путем минирования аграрных земель. В частности, минирование происходит на личных земельных участках", - говорится в сообщении.

В Центре нацпротива отмечают, что данные действия в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа "комбайн" для обработки полей.

Граждан Украины на временно оккупированных территориях призвали сохранять бдительность, в частности, во время передвижения автомобильными средствами - особенно грунтовыми дорогами.

Заминированные территории Украины

Из-за российского вторжения в Украину и активных боевых действий наша страна загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Стоит отметить, что ГСЧС сообщало о более четверти территории Украины, которая загрязнена минами и взрывоопасными предметами. Худшая ситуация остается в деоккупированных регионах.

Недавно в Харьковской области во время работ по разминированию территории взорвалась спецтехника. Пострадавших в результате инцидента не было.

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Война России против Украины