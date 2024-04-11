Россияне минируют аграрные поля на оккупированных территориях: какова цель

Российские военные во временно оккупированной Херсонской области активно проходят сельскохозяйственные угодья с целью удержать аннексированные территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Чтобы удержать аннексированные территории, враг увеличивает площадь минных полей путем минирования аграрных земель. В частности, минирование происходит на личных земельных участках", - говорится в сообщении. В Центре нацпротива отмечают, что данные действия в очередной раз ставят под угрозу жизнь гражданских лиц, в частности, передвижение специальной техники типа "комбайн" для обработки полей. Граждан Украины на временно оккупированных территориях призвали сохранять бдительность, в частности, во время передвижения автомобильными средствами - особенно грунтовыми дорогами.