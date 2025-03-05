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Росіяни за минулу добу втратили 1250 солдатів та 6 ББМ, - Генштаб

Середа 05 березня 2025 07:19
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Росіяни за минулу добу втратили 1250 солдатів та 6 ББМ, - Генштаб Фото: з початку масштабної війни росіяни втратили на фронті понад 800 тисяч солдатів (x.com/generalstaffua)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 4 на 5 березня, російські війська втратили на війні проти України понад 1200 солдатів, танк і 108 безпілотних літальних апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 880 660 (+1250) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 256 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 304 (+6) од.;
  • артилерійських систем - 24 087 (+23) од.;
  • РСЗВ - 1306 од.;
  • засоби ППО - 1094 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 27 849 (+108) од.;
  • крилатих ракет - 3085 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 39 512 (+84) од.;
  • спеціальної техніки - 3769 (+1) од.

Росіяни за минулу добу втратили 1250 солдатів та 6 ББМ, - Генштаб

Прогноз ситуації на фронті та російська атака дронами

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), призупинення Сполученими Штатами військової допомоги України не стане катастрофою для фронту, але обмежить можливість ведення наступальних операцій ЗСУ.

Вночі російські терористи знову атакували Україну дронами-камікадзе типу "Шахед".

В Одесі ворожий БпЛА пошкодив інфраструктурний об'єкт, місто частково лишилося без електроенергії, води і тепла.

У передмісті обласного центру через атаку "Шахеда" загинув літній чоловік.

Крім того, загарбники вдарили дроном по цивільному підприємству в Харкові.

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