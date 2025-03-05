Росіяни за минулу добу втратили 1250 солдатів та 6 ББМ, - Генштаб

Фото: з початку масштабної війни росіяни втратили на фронті понад 800 тисяч солдатів (x.com/generalstaffua)

За останню добу з 4 на 5 березня, російські війська втратили на війні проти України понад 1200 солдатів, танк і 108 безпілотних літальних апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.