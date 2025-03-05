Россияне за минувшие сутки потеряли 1250 солдат и 6 ББМ, - Генштаб
За последние сутки с 4 на 5 марта, российские войска потеряли на войне против Украины более 1200 солдат, танк и 108 беспилотных летательных аппарата.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 880 660 (+1250) человек ликвидировано;
- танков - 10 256 (+1) ед;
- боевых бронированных машин - 21 304 (+6) ед;
- артиллерийских систем - 24 087 (+23) ед;
- РСЗО - 1306 ед;
- средства ПВО - 1094 ед;
- самолетов - 370 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 27 849 (+108) ед;
- крылатых ракет - 3085 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 39 512 (+84) ед;
- специальной техники - 3769 (+1) ед.
Прогноз ситуации на фронте и российская атака дронами
По данным аналитиков Института изучения войны (ISW), приостановка Соединенными Штатами военной помощи Украине не станет катастрофой для фронта, но ограничит возможность ведения наступательных операций ВСУ.
Ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед".
В Одессе вражеский БпЛА повредил инфраструктурный объект, город частично остался без электроэнергии, воды и тепла.
В пригороде областного центра из-за атаки "Шахеда" погиб пожилой мужчина.
Кроме того, захватчики ударили дроном по гражданскому предприятию в Харькове.
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