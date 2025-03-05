Россияне за минувшие сутки потеряли 1250 солдат и 6 ББМ, - Генштаб

Фото: с начала масштабной войны россияне потеряли на фронте более 800 тысяч солдат (x.com/generalstaffua)

За последние сутки с 4 на 5 марта, российские войска потеряли на войне против Украины более 1200 солдат, танк и 108 беспилотных летательных аппарата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.