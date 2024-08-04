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Росіяни з міномету вдарили по Очакову: є постраждала

Фото: окупанти обстріляли Очаків Миколаївської області 4 серпня, є постраждала (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області з міномету 4 серпня. Постраждала жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Уранці, 4 серпня, о 05:12 мінометного обстрілу зазнало м. Очаків Очаківської громади", - розповів він.

За даними голови ОВА, тілесні ушкодження отримала 61-річна жінка.

"Їй надано медичну допомогу на місці. Також пошкоджено чотири приватні будинки", - додав Кім.

Атака РФ по Україні

Близько 00:00 у ряді областей України було оголошено повітряну тривогу. Військові попереджали про загрозу дронів та крилатих ракет.

За кілька хвилин вибухи пролунали у Харкові та Миргороді Полтавської області.

Вже вранці 4 серпня стало відомо, що росіяни атакували територію України п'ятьма дронами. Усі безпілотники збили ППО.

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