Россияне из миномета ударили по Очакову: есть пострадавшая

Российские войска обстреляли Очаков Николаевской области из миномета 4 августа. Пострадала женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
"Утром, 4 августа, в 05:12 минометный обстрел подвергся г. Очаков Очаковской общины", - рассказал он.
По данным главы ОВА, телесные повреждения получила 61-летняя женщина.
"Ей оказана медицинская помощь на месте. Также повреждены четыре частных дома", - добавил Ким.
Около 00:00 в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Военные предупреждали об угрозе дронов и крылатых ракет.
Через несколько минут взрывы прогремели в Харькове и Миргороде Полтавской области.
Уже утром, 4 августа, стало известно, что россияне атаковали территорию Украины пятью дронами. Все беспилотники сбила ПВО.
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