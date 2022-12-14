Росіяни з мінометів сьогодні обстрілювали Сумську область

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Протягом дня ворог із мінометів обстріляв Путивльську громаду. Було 14 прильотів", - написав Живицький.

Він додав, що ще три ворожі міни розірвалися сьогодні, близько 7 години ранку, на околицях Середино-Будської громади.

Голова Сумської ОВА зазначив, що в обох випадках обійшлось без жертв і руйнувань.