Россияне из минометов сегодня обстреливали Сумскую область

Сегодня, 14 декабря, россияне в очередной раз обстреляли территорию Сумской области, в частности Путивльскую общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"В течение дня враг из минометов обстрелял Путивльскую общину. Было 14 прилетов", – написал Живицкий.

Он добавил, что еще три вражеских мины разорвались сегодня, около 7 часов утра, в окрестностях Середино-Будской общины.

Глава Сумской ОВ отметил, что в обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.