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Россияне из минометов сегодня обстреливали Сумскую область

Фото: российские военные обстреляли Сумскую область (скрин видео)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 14 декабря, россияне в очередной раз обстреляли территорию Сумской области, в частности Путивльскую общину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"В течение дня враг из минометов обстрелял Путивльскую общину. Было 14 прилетов", – написал Живицкий.

Он добавил, что еще три вражеских мины разорвались сегодня, около 7 часов утра, в окрестностях Середино-Будской общины.

Глава Сумской ОВ отметил, что в обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, 13 декабря в результате обстрелов российских военных была повреждена пожарная часть в Сумской области.

Ранее мы писали, что 12 декабря российские военные атаковали три общины в Сумской области. В результате обстрелов оккупантов есть разрушения.

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Война России против УкраиныСумская областьОбстріл