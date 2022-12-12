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Росіяни з "Градів" обстрілювали Сумську область: є руйнування

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Україна, Понеділок 12 грудня 2022 22:05
Росіяни з "Градів" обстрілювали Сумську область: є руйнування Фото: Дмитро Живицький, очільник Сумської ОВА (facebook com Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 12 грудня, російські військові атакували три громади у Сумській області. Внаслідок обстрілів окупантів є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"38 ударів по прикордонню здійснили російські війська протягом дня", - йдеться у повідомленні.

Живицький пояснив, що ворожі міни та снаряди розривалися на території трьох громад:

  • По Краснопільській громаді росіяни випустили 16 боєприпасів із реактивної системи залпового вогню "Град";
  • Великописарівську громаду з території Росії обстріляли з гранатометів. Було 16 прильотів;
  • Середино-Будська громада: було два обстріли, під час яких прилетіло 6 мін. Пошкоджений приватний будинок та сарай.

Нагадаємо, що російські військові у неділю, 11 грудня, обстріляли Великописарівську громаду Сумської області.

Також російські військові у суботу, 10 грудня, понад 15 разів обстріляли дві громади Сумської області.

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