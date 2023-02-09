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Росіяни з мінометів обстріляли село у Донецькій області: загинуло дві людини

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Донецька область, Четвер 09 лютого 2023 22:19
Росіяни з мінометів обстріляли село у Донецькій області: загинуло дві людини Фото: очільник Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 9 лютого, російські військові обстріляли село Кліщіївку у Донецькій області. Внаслідок ворожої атаки загинуло дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Сьогодні, 9 лютого, в Іллінівській громаді російські окупанти обстріляли село Кліщіївку з мінометів 120 калібру, де загинули двоє людей та двоє поранені", - йдеться у заяві.

Глава області повідомив, що на Авдіївському, Бахмутському та Новопавлівському російські військові ведуть наступальні дії.

За його словами, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ та захопити Бахмут, Авдіївку та Вугледар, триває щоденна ескалація.

"Російські військові зазнають чисельних втрат під час свого наступу", - додав Кириленко.

Нагадаємо, що російські окупанти можуть розпочати свій наступ на південному сході України, оскільки там вони мають можливість поповнювати резерви.

Новий і масштабний наступ армії РФ в Україні вже розпочався, масштабні бої тривають на Донбасі.

Російські війська 8-9 лютого здійснили чергові обстріли населених пунктів Донецької області. Під атаку потрапили житлові квартали, внаслідок чого є загиблі та поранені.

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