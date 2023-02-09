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Россияне из минометов обстреляли село в Донецкой области: погибли два человека

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Донецкая область, Четверг 09 февраля 2023 22:19
Россияне из минометов обстреляли село в Донецкой области: погибли два человека Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 9 февраля, российские военные обстреляли село Клещиевку в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВО Павла Кириленко.

"Сегодня, 9 февраля, в Ильиновской общине российские оккупанты обстреляли село Клещиевку из минометов 120 калибра, где погибли два человека и двое ранены", - говорится в заявлении.

Глава области сообщил, что на Авдеевском, Бахмутском и Новопавловском российские военные ведут наступательные действия.

По его словам, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ и захватить Бахмут, Авдеевку и Угледар, продолжается ежедневная эскалация.

"Российские военные понесут многочисленные потери во время своего наступления", - добавил Кириленко.

Напомним, что российские оккупанты могут начать свое наступление на юго-востоке Украины, поскольку там они имеют возможность пополнять резервы.

Новое и масштабное наступление армии РФ в Украине уже началось, масштабные бои продолжаются на Донбассе.

Российские войска 8-9 февраля совершили очередные обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Под атаку попали жилые кварталы, в результате чего погибли и ранены.

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