ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне из минометов обстреляли пограничники Сумской области

Новина українською →
Сумская область, Пятница 10 февраля 2023 17:13
Россияне из минометов обстреляли пограничники Сумской области Фото: россияне из минометов обстреляли пограничники Сумской области (facebook.com mod.mil.rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 10 февраля, военные РФ обстреляли две общины Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".

По селу Волковка Шалыгинской общины и по селу Белокопытово Глуховской общины оккупанты нанесли 20 ударов. В каждом из деревень было зафиксировано по 10 прилетов.

По данным командования, вероятно, оккупанты использовали для обстрела 120 мм миномет. Потерь среди личного состава и техники нет.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в ОК "Север".

Напомним, сегодня в результате российских обстрелов в Славянске пострадали многоэтажки.

Кроме того, оккупанты сегодня обстреляли энергетический объект в Криворожском районе. В результате вражеской атаки двое работников предприятия получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область окупанти Война России против Украины
NEWS
Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию
Вызов НАТО. Зеленский отреагировал на пролет ракет РФ через Молдову и Румынию
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм