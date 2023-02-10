Россияне из минометов обстреляли пограничники Сумской области
Сегодня, 10 февраля, военные РФ обстреляли две общины Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север".
По селу Волковка Шалыгинской общины и по селу Белокопытово Глуховской общины оккупанты нанесли 20 ударов. В каждом из деревень было зафиксировано по 10 прилетов.
По данным командования, вероятно, оккупанты использовали для обстрела 120 мм миномет. Потерь среди личного состава и техники нет.
"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - добавили в ОК "Север".
Напомним, сегодня в результате российских обстрелов в Славянске пострадали многоэтажки.
Кроме того, оккупанты сегодня обстреляли энергетический объект в Криворожском районе. В результате вражеской атаки двое работников предприятия получили ранения.
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