Росіяни з мінометів обстріляли Оріхів у Запорізькій області: є загиблий

"Запорізька область. Ворог здійснив мінометний обстріл міста Оріхів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок цього було зруйновано близько 3 будинків та вбито чоловіка.

Інформація від Запорізької ОВА

Глава Запорізької ОВА Юрій Малашко повідомив, що російські війська атакували прифронтовий Оріхів. В результаті удару поранено 87-річного чоловіка, а 40-річний житель загинув від отриманих травм.

"Також поранення отримав 66-річний житель Верхньої Терси під час обстрілів з РСЗВ. Його доправлено до медичного закладу", - додав глава області.

Фото: наслідки обстрілів (t.me/zoda_gov_ua)

Атака "Іскандером"

Також росіяни з ОТРК "Іскандер-К" обстріляли територію підприємства у Малокатеринівці.

"Вибуховою хвилею та уламками частково зруйновано складське приміщення. Поранення отримали дві особи, їм надається необхідна медична допомога", - написав Малашко.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Нещодавно російські окупанти обстріляли прифронтові міста у Запорізькій області. В результаті обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Також окупанти обстріляли місто Оріхів, в результаті чого загинуло 7 осіб.