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Окупанти обстріляли прифронтові міста в Запорізькій області, є жертви

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Субота 01 липня 2023 17:26
Окупанти обстріляли прифронтові міста в Запорізькій області, є жертви Ілюстративне фото: Окупанти обстріляли прифронтові міста в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти обстріляли прифронтові міста у Запорізькій області. В результаті обстрілів загинула одна людина, ще двоє отримали поранення.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

Так, під ворожим вогнем опинилися населені пункти Мала Токмачка та Преображенка.

"51-річний чоловік загинув під час обстрілу Малої Токмачки. В Преображенці двоє постраждалих - 40-річна жінка та 39-річний чоловік", - повідомив голова ОВА.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Крім цього Малашко повідомив, що фахівці працюють над ліквідацією наслідків російських обстрілів.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. При цьому окупанти регулярно завдають ударів по підконтрольній Україні території.

Нещодавно Запорізька область знову зазнала атаки з боку російських окупантів. Зокрема, вони завдали ударів по населеному пункту Оріхів.

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