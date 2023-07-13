Россияне из минометов обстреляли Орехов в Запорожской области: есть погибший

"Запорожская область. Враг совершил минометный обстрел города Орехов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате этого было разрушено около 3 домов и убит мужчина.

Информация от Запорожской ОВА

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что российские войска атаковали прифронтовой Орехов. В результате удара ранен 87-летний мужчина, а 40-летний житель погиб от полученных травм.

"Также ранения получил 66-летний житель Верхней Терсы во время обстрелов из РСЗО. Он доставлен в медицинское учреждение", - добавил глава области.

Фото: последствия обстрелов (t.me/zoda_gov_ua)

Атака "Искандером"

Также россияне из ОТРК "Искандер-К" обстреляли территорию предприятия в Малокатериновке.

"Взрывной волной и обломками частично разрушено складское помещение. Ранения получили два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Малашко.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. При этом оккупанты регулярно наносят удары по подконтрольной Украине территории.

Недавно российские оккупанты обстреляли прифронтовые города в Запорожской области. В результате обстрелов погиб один человек, еще двое получили ранения.

Также оккупанты обстреляли город Орехов, в результате чего погибли 7 человек.