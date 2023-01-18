Росіяни з мінометів атакували Чернігівську область: подробиці

"Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що з 11:05 до 11:20 надійшла інформація про 11 "приходів", імовірно з міномета 82 мм, в район населеного пункту Бучки.

"Втрат серед особового складу та техніки немає", - додали у командуванні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.