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Росіяни з мінометів атакували Чернігівську область: подробиці

Фото: Росіяни з мінометів атакували Чернігівську область (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 18 січня, російські окупанти завдали мінометного удару по Чернігівській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Північ".

"Окупанти вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що з 11:05 до 11:20 надійшла інформація про 11 "приходів", імовірно з міномета 82 мм, в район населеного пункту Бучки.

"Втрат серед особового складу та техніки немає", - додали у командуванні.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Нагадаємо, що російські військові у понеділок, 16 січня, обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

У п'ятницю, 13 січня, російські військові з реактивної артилерії завдали атаки по території Сумської та Чернігівської областей.

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