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Росіяни дев'ять раз обстріляли Чернігівську область

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Чернігівська область, Понеділок 16 січня 2023 16:29
Росіяни дев'ять раз обстріляли Чернігівську область Фото: росіяни дев'ять раз обстріляли Чернігівську область (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові у понеділок, 16 січня, обстріляли прикордоння Чернігівської області з мінометів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативного командування "Північ".

За даними командування, обстріл тривав з 13:25 до13:40. За цей час було зафіксовано дев'ять приходів, імовірно з міномету 120 мм. Обстріл відбувався в районі населеного пункту Об'єднане.

На щастя, серед українських військових ніхто не постраждав.

"Про втрати серед місцевого населення та пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - сказано в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що російські окупанти знову обстріляли прикордоння у північній частині України. Під атаку потрапили Сумська та Чернігівська області.

Нагадаємо, російські окупанти 14 січня завдали удару по Авдіївці (Донецька область). Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

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Російська Федерація Обстріл Черниговская область
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