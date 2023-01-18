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Россияне из минометов атаковали Черниговскую область: подробности

Фото: Россияне из минометов атаковали Черниговскую область (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 18 января, российские оккупанты нанесли минометный удар по Черниговской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Север".

"Оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные Черниговской области из минометов", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что с 11:05 до 11:20 поступила информация об 11 "приходах", предположительно из миномета 82 мм, в район населенного пункта Бучки.

"Потерь среди личного состава и техники нет", - добавили в командовании.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, что российские военные в понедельник, 16 января, обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.

В пятницу, 13 января, российские военные по реактивной артиллерии нанесли атаки по территории Сумской и Черниговской областей.

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