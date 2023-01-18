Россияне из минометов атаковали Черниговскую область: подробности

В среду, 18 января, российские оккупанты нанесли минометный удар по Черниговской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Север".
"Оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные Черниговской области из минометов", - говорится в сообщении.
Военные отмечают, что с 11:05 до 11:20 поступила информация об 11 "приходах", предположительно из миномета 82 мм, в район населенного пункта Бучки.
"Потерь среди личного состава и техники нет", - добавили в командовании.
О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.
Напомним, что российские военные в понедельник, 16 января, обстреляли приграничье Черниговской области из минометов.
В пятницу, 13 января, российские военные по реактивной артиллерии нанесли атаки по территории Сумской и Черниговской областей.
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