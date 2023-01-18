Россияне из минометов атаковали Черниговскую область: подробности

"Оккупанты в очередной раз обстреляли пограничные Черниговской области из минометов", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что с 11:05 до 11:20 поступила информация об 11 "приходах", предположительно из миномета 82 мм, в район населенного пункта Бучки.

"Потерь среди личного состава и техники нет", - добавили в командовании.

О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.