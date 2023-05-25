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Росіяни мілітарізували острів Джарилгач: розмістили сотні військових, - Генштаб

Ілюстративне фото: росіяни мілітарізували острів Джарилгач: розмістили сотні військових (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти мілітарізували острів Джарилгач, який адміністративно належить до Херсонської області. Вони розмістили там три сотні загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що росіяни розмістили на острові не лише 300 російських військовослужбовців, а й 15 човнів іноземного виробництва, які вони викрадені у місцевого населення.

Острів Джарилгач

19 травня український Генштаб повідомив, що окупанти засипали переправу до острова Джарилгач піском, та з'єднали його з територією окупованої частини Херсонської області в районі населеного пункту Лазурне.

Росіяни зробили це для того, щоб використовувати острів для військових потреб, наприклад, облаштувати там військовий полігон.

Окупація Херсонської області

Восени 2022 року українські військові змогли звільнити від окупантів правобережну частину Херсонської області. Проте лівобережна частина все ще перебуває під контролем загарбників.

На окупованих територіях загарбники вдаються до терору населення, займає їхні будинки та викрадають майно.

Окупанти навіть навмисно знищили обладнання мобільного зв'язку в підконтрольній їм частині Херсонської області.

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Херсонська областьВійна Росії проти України