Росіяни майже сотню разів вдарили по Запорізькій області: є загиблі

Російські військові завдали 99 ударів по 24 населених пунктах Запорізької області за минулу добу. Внаслідок ворожих атак загинуло двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької ОВА Юрія Малашка та МВС .

Обстріли Запорізької області

Сім російських дронів атакували Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Новодарівку та Малі Щербаки.

П'ять ударів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Степногірську, Кам'янському й Павлівці.

Росіяни завдали трьох ракетних ударів по Степному, а також авіаційного удару по П'ятихатках.

Окрім того, за минулу добу окупанти здійснили 83 артилерійських обстріли по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Оріхова, Новодарівки, Малинівки, Левадного, Малої Токмачки, Чарівного, Червоного, Ольгівського, Верхньої Терси, Білогір'я, Степногірська, Кам'янського, Малих Щербаків, П'ятихаток, Лобкового, Степового й Плавнів.

Жертви

Через ракетний удар по Степному загинув 77-річний чоловік та 70-річна жінка. Ще одну жінку 64 років доставлено в лікувальну установу, їй надається необхідна допомога.

У МВС повідомили, що росіяни завдали ракетний удар близько 2:00.

Фото: росіяни майже сотню разів вдарили по Запорізькій області (t.me/mvs_ukraine)

Руйнування

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

У МВС повідомили, що через обстріл на територіях двох домоволодінь повністю зруйновано два житлові будинки, пошкоджено ще два будинки та у сусідніх повилітали вікна.

Нічний обстріл Запорізької області

РБК-Україна повідомляло, що сьогодні вночі у Запоріжжі пролунали вибухи. Тоді Повітряні сили повідомляли про загрозу балістики.

Тим часом місцеві Telegram-канали писали про три пуски ракет по Запоріжжю з систем С-300 з-під окупованого Токмака.

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