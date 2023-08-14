ua en ru
Пн, 14 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Запоріжжі пролунав вибух

Новость на русском →
Запоріжжя, Понеділок 14 серпня 2023 02:25
У Запоріжжі пролунав вибух Фото: у Запоріжжі пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі пролунав вибух у ніч на понеділок, 14 серпня, під час повітряної тривоги через загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".

Вибух було чутно близько 02:20.

Перед цим у командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу ворожих атак містом із застосуванням балістичного озброєння.

"Запоріжжя – балістика!" - повідомили військові.

У місцевих пабліках також зазначають, що у регіоні працюють системи протиповітряної оборони з метою противника.

Як повідомляє Telegram-канал "Гнила Черешня", було зафіксовано 3 пуски ракет ворогом по Запоріжжю з систем С-300 з-під окупованого Токмака.

Повітряна атака РФ вночі 14 серпня

Цієї ночі в Україні в багатьох областях було оголошено тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.

Сигнали тривог звучали у північних, східних, центральних та південних областях. Повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони.

Близько 01:10 в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично до скасування тривоги о 02:30. Як поінформували військові та місцеві чиновники, місто знаходилося під атакою ударних БПЛА та ракет, попередньо "Калібрів", які російські окупанти запускали з Чорного моря.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Вибух
NEWS
Україна закликала ООН відреагувати на російський терор в Чорному морі
Україна закликала ООН відреагувати на російський терор в Чорному морі
DAILY
Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Тарас Чмут: У суспільстві немає єдиного розуміння, що фронт – це "пріоритет номер нуль"