У Запоріжжі пролунав вибух
У Запоріжжі пролунав вибух у ніч на понеділок, 14 серпня, під час повітряної тривоги через загрозу ракетних ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Запоріжжя".
Вибух було чутно близько 02:20.
Перед цим у командуванні Повітряних сил попереджали про загрозу ворожих атак містом із застосуванням балістичного озброєння.
"Запоріжжя – балістика!" - повідомили військові.
У місцевих пабліках також зазначають, що у регіоні працюють системи протиповітряної оборони з метою противника.
Як повідомляє Telegram-канал "Гнила Черешня", було зафіксовано 3 пуски ракет ворогом по Запоріжжю з систем С-300 з-під окупованого Токмака.
Повітряна атака РФ вночі 14 серпня
Цієї ночі в Україні в багатьох областях було оголошено тривогу. У Повітряних силах попередили про загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичних ракет та дронів-камікадзе.
Сигнали тривог звучали у північних, східних, центральних та південних областях. Повідомлялося про роботу систем протиповітряної оборони.
Близько 01:10 в Одесі пролунала серія вибухів. Вони тривали періодично до скасування тривоги о 02:30. Як поінформували військові та місцеві чиновники, місто знаходилося під атакою ударних БПЛА та ракет, попередньо "Калібрів", які російські окупанти запускали з Чорного моря.
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