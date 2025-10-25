Росіяни майже годину атакували передмістя Харкова: в місті було чути понад десяток вибухів

Росіяни в ніч проти 25 жовтня майже годину атакували передмістя Харкова. Звуки вибухів було чути навіть у самому обласному центрі, і їх було понад десяток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Харків".
Станом на 1:06 повідомлялось про 13-ий вибух за Харковом та про те, що атаки тривають майже годину. Протягом 10 хвилин вже з'явилось повідомлення про 14 і 15 вибухи в передмісті.
Перед тим, як ЗМІ почали повідомляти про вибухи за межами Харкова, Повітряні Сили ЗСУ кілька разів сповістили в Telegram про загрозу дронів на Харківщині.
Станом на 01:45 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Харківській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Чернігівській та Донецькій областях.
Нагадаємо, 24 жовтня окупанти вдень вдарили по Харкову безпілотником "Ланцет", унаслідок чого постраждали мирні жителі.
Дрон поцілив у причіп одного з транспортних підприємств - постраждали двоє людей.
Ранком 24 жовтня російські війська атакували Харків КАБами - на одному з місць влучання постраждало цивільне підприємство, повідомлялось про постраждалих.
Також були пошкоджені кілька авто, спалахнула пожежа.
Після 15:00 вдень стало відомо про 10 постраждалих внаслідок удару по Харкову керованими авіабомбами.
Варто зазначити, що 22 жовтня ворог атакував приватний дитячий садок у місті Харків, повідомлялось про поранених серед дітей.
Загалом у ніч на 22 жовтня Росія здійснила нову масовану атаку по Україні, застосувавши ракети та дрони.
Також РБК-Україна писало, що у ніч проти 21 жовтня росіяни скинули на Харків авіабомби. Внаслідок обстрілу було пошкоджено понад десять житлових будинків, постраждали цивільні.