Сирський: найзапекліші бої на Покровському напрямку, бригади цілодобово тримають оборону
Російська армія веде штурми відразу біля декількох населених пунктів. Необхідно посилювати позиції українських військових.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський у себе у Telegram.
За словами Сирського, останні дні він працював у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Там наразі склалась найбільш складна ситуація. Тому постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника.
"Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово", - розповів Сирський.
Головком зауважив, що там бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ.
Попри все наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника.
"У таких умовах наша головна задача - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", - підкреслив головком.
Ситуація на Покровському напрямку
Російська армія продовжує наступальні дії вздовж усієї лінії фронту, але найбільше загострення спостерігається на Покровському напрямку. Війська РФ підійшли до міста Покровськ на відстань 11 кілометрів. У самому місті запроваджено тривалу комендантську годину та оголошено евакуацію цивільного населення.
Раніше Сирський заявляв, що на Покровському напрямку росіяни активно використовують свою перевагу у живій силі та військовій техніці. Щодня там відбувається понад 50 бойових зіткнень, а росіяни втрачають до 300 солдатів.
Як розповів військовий експерт Олексій Гетьман, на відміну від інших напрямків фронту, під Покровськом рельєф сприяє наступальним діям російських загарбників.
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