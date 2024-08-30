У РФ есть несколько вариантов наступления на Покровск: в ISW рассказали подробности
В рамках наступления для захвата города Покровск в Донецкой области, российские войска осуществляют две ключевые тактические операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Первая операция реализовывается вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска для захвата Мирнограда и продвижения к окраинам города.
Вторая тактическая операция проводится вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска и направлена на расширение российской группировки на Покровском направлении, и устранения уязвимых мест для контратак со стороны украинских войск.
В ISW убеждены, что российское военное командование, вероятно, рассматривает обе эти тактические операции как желательные предпосылки для начала интенсивных наступательных действий для захвата Покровска.
Успехи на Покровском направлении
В отчете напомнили заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от 29 августа о том, что наиболее интенсивные бои на Покровском направлении продолжаются на восточных окраинах Гродовки (к востоку от Покровска), на юго-запад от города возле Красного Яра, в пределах Новогродовки (к юго-востоку от Покровска) и непосредственно к востоку от Селидово возле Михайловки (к юго-востоку от Покровска).
"В течение последних дней ISW наблюдала российские успехи в этих районах. Однако российские военные блогеры утверждают, что российские войска достигли более значительных тактических успехов на Покровском направлении, чем это доказывают визуально подтвержденные доказательства", - говорится в отчете.
Так, российские блогеры утверждают, что войска РФ продвинулись к юго-восточным окраинам Мирнограда (непосредственно к востоку от Покровска) и начали бои из стрелкового оружия с украинскими войсками в городе. В то же время, украинский военный наблюдатель описал действующие в городе российские войска, как диверсионно-разведывательные группы.
Также военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на большей части восточных районов города Селидово и дошли до центра города. Также блогеры утверждали, что российские войска ведут бои на северо-восточной окраине Украинска (к юго-востоку от Покровска), захватили Мемрик (непосредственно к северо-востоку от Украинска) и вошли в Галициновку (непосредственно к востоку от Украинска).
Попытка обойти оборону ВСУ
Кроме того, в отчете ISW отмечается, что россияне пытаются сохранить скорость продвижения по линии Новогродовка-Гродовка для оперативного захвата Мирнограда и выхода на окраины Покровска.
Продвижение россиян от Новогродовки до окраин Мирнограда, вероятно, имеет целью обойти то, что российские источники характеризуют как основные украинские оборонительные позиции к северо-западу и западу от Гродовки.
Отмечается, что российские войска недавно охватили украинские позиции к юго-востоку от Покровска вдоль Карловского водохранилища и заставили украинские силы отойти с ограниченных позиций в этом районе.
"Российские войска, вероятно, надеются достичь подобного эффекта, пытаясь охватить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой. Хотя остается непонятным, смогут ли россияне поддерживать относительно быстрые темпы продвижения через сравнительно большой город Мирноград и его окрестности", - говорится в отчете.
Аналитики Института изучения войны предполагают, что российские войска могут попытаться воевать непосредственно через украинские оборонительные позиции вдоль линии Новогродовка-Гродовка, несмотря на более высокие расходы, для того, чтобы сохранить скорость их продвижения и попытаться быстрее захватить Мирноград.
"Усилия России захватить Мирноград не мешают российским войскам продвигаться к восточным окраинам Покровска, и российские военные, вероятно, будут преследовать эти тактические цели в тандеме", - говорится в отчете ISW.
Расширение южного фланга и риск окружения
Продвижение российских войск в город Селидово, а также в направлении Украинска и Горняка, по данным аналитиков ISW, имеет целью ликвидировать относительно большой украинский выступ на южном краю более широкого российского выступа в направлении Покровска, что может угрожать наступательным усилиям армии РФ в этом районе.
Позиции ВСУ к востоку от линии Селидово - Украинск - Горняк, позволяют украинским войскам возможность угрожать российскому тылу в направлении Покровска. Российское военное командование, вероятно, обеспокоено тем, что украинские контратаки и обстрелы могут сорвать наступление, ведь российские войска разворачивают логистику, артиллерийские элементы и концентрацию сил на запад, в переднюю часть выступления, чтобы поддержать усиленные усилия на самом Покровске.
"Командование армией РФ также, вероятно, стремится расширить и стабилизировать южный фланг российского выступления в этом районе, чтобы не позволить украинским силам угрожать достижениям, которых Россия достигла в ходе наступательной операции 2024 года, когда российские наступательные операции в направлении Покровска достигнут кульминации", - говорится в отчете ISW.
Аналитики Института также отмечают, что российское выступление имеет примерно 21 километр в ширину от украинского выступления к востоку от линии Селидово - Украинск - Горняк до украинских позиций к северу от Авдеевки вдоль автодороги Н-20 (Авдеевка-Константиновка). Российские позиции вдоль трассы Е-50 (Донецк - Покровск) к юго-западу от Авдеевки, расположены примерно в 13 километрах от города, тогда как текущая линия российского наступления вдоль линии Новогродовка - Гродовка, расположена в 30 километрах от Авдеевки.
"Значительные украинские контратаки от основы выступления в направлении Авдеевки могут угрожать окружением российской группировки, развернутой на выступе. Российское военное командование, вероятно, стремится предотвратить такую возможность, ликвидировав украинский выступ на южном фланге Покровского направления", - говорится в отчете ISW.
Наступление с двух сторон
Российские войска, вероятно, надеются, что продвижение в направлении Украинска и Горняка будет взаимно поддерживать наступательные операции к западу от Донецка. А также что наступательное давление с обоих направлений подавит украинские силы или заставит ВСУ отступить с ограниченных позиций в сельской местности к востоку от Украинска и Горняка.
Территория к северу от Красногоровки (к западу от Донецка) преимущественно состоит из открытых полей с ограниченным прикрытием или прикрытием от относительно небольшого количества ветрозащитных лесополос. И продвижение российских войск по этой местности, скорее всего, потребует значительных успешных механизированных атак, которые российские войска обычно пытаются проводить с большим трудом.
"Российские войска оказались более искусными в продвижении от населенного пункта к населенному пункту небольшими пехотными группами в направлении Покровска. Хотя еще неизвестно, смогут ли российские пехотные группы поддерживать темп продвижения при приближении к Украинску и Горняку", - констатируют аналитики ISW.
Источник: карта войны Deep State (deepstatemap.live)
Ситуация на Покровском направлении
Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что наиболее жесткие бои на фронте ведутся на Покровском направлении. Там приходится применять нестандартные решения для укрепления и удержания обороны.
На Покровском направлении россияне активно используют преимущество в живой силе и технике. Ежедневно там происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат.
По мнению военного эксперта Алексея Гетьмана, на Покровском направлении россиянам помогает продвигаться рельеф местности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.