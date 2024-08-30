У РФ есть несколько вариантов наступления на Покровск: в ISW рассказали подробности

В рамках наступления для захвата города Покровск в Донецкой области, российские войска осуществляют две ключевые тактические операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Первая операция реализовывается вдоль линии Новогродовка-Гродовка к востоку от Покровска для захвата Мирнограда и продвижения к окраинам города.

Вторая тактическая операция проводится вдоль линии Селидово-Украинск-Горняк к юго-востоку от Покровска и направлена на расширение российской группировки на Покровском направлении, и устранения уязвимых мест для контратак со стороны украинских войск.

В ISW убеждены, что российское военное командование, вероятно, рассматривает обе эти тактические операции как желательные предпосылки для начала интенсивных наступательных действий для захвата Покровска.

Успехи на Покровском направлении

В отчете напомнили заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского от 29 августа о том, что наиболее интенсивные бои на Покровском направлении продолжаются на восточных окраинах Гродовки (к востоку от Покровска), на юго-запад от города возле Красного Яра, в пределах Новогродовки (к юго-востоку от Покровска) и непосредственно к востоку от Селидово возле Михайловки (к юго-востоку от Покровска).

"В течение последних дней ISW наблюдала российские успехи в этих районах. Однако российские военные блогеры утверждают, что российские войска достигли более значительных тактических успехов на Покровском направлении, чем это доказывают визуально подтвержденные доказательства", - говорится в отчете.

Так, российские блогеры утверждают, что войска РФ продвинулись к юго-восточным окраинам Мирнограда (непосредственно к востоку от Покровска) и начали бои из стрелкового оружия с украинскими войсками в городе. В то же время, украинский военный наблюдатель описал действующие в городе российские войска, как диверсионно-разведывательные группы.

Также военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись на большей части восточных районов города Селидово и дошли до центра города. Также блогеры утверждали, что российские войска ведут бои на северо-восточной окраине Украинска (к юго-востоку от Покровска), захватили Мемрик (непосредственно к северо-востоку от Украинска) и вошли в Галициновку (непосредственно к востоку от Украинска).

Попытка обойти оборону ВСУ

Кроме того, в отчете ISW отмечается, что россияне пытаются сохранить скорость продвижения по линии Новогродовка-Гродовка для оперативного захвата Мирнограда и выхода на окраины Покровска.

Продвижение россиян от Новогродовки до окраин Мирнограда, вероятно, имеет целью обойти то, что российские источники характеризуют как основные украинские оборонительные позиции к северо-западу и западу от Гродовки.

Отмечается, что российские войска недавно охватили украинские позиции к юго-востоку от Покровска вдоль Карловского водохранилища и заставили украинские силы отойти с ограниченных позиций в этом районе.

"Российские войска, вероятно, надеются достичь подобного эффекта, пытаясь охватить украинские позиции между Мирноградом и Гродовкой. Хотя остается непонятным, смогут ли россияне поддерживать относительно быстрые темпы продвижения через сравнительно большой город Мирноград и его окрестности", - говорится в отчете.

Аналитики Института изучения войны предполагают, что российские войска могут попытаться воевать непосредственно через украинские оборонительные позиции вдоль линии Новогродовка-Гродовка, несмотря на более высокие расходы, для того, чтобы сохранить скорость их продвижения и попытаться быстрее захватить Мирноград.

"Усилия России захватить Мирноград не мешают российским войскам продвигаться к восточным окраинам Покровска, и российские военные, вероятно, будут преследовать эти тактические цели в тандеме", - говорится в отчете ISW.

Расширение южного фланга и риск окружения

Продвижение российских войск в город Селидово, а также в направлении Украинска и Горняка, по данным аналитиков ISW, имеет целью ликвидировать относительно большой украинский выступ на южном краю более широкого российского выступа в направлении Покровска, что может угрожать наступательным усилиям армии РФ в этом районе.

Позиции ВСУ к востоку от линии Селидово - Украинск - Горняк, позволяют украинским войскам возможность угрожать российскому тылу в направлении Покровска. Российское военное командование, вероятно, обеспокоено тем, что украинские контратаки и обстрелы могут сорвать наступление, ведь российские войска разворачивают логистику, артиллерийские элементы и концентрацию сил на запад, в переднюю часть выступления, чтобы поддержать усиленные усилия на самом Покровске.

"Командование армией РФ также, вероятно, стремится расширить и стабилизировать южный фланг российского выступления в этом районе, чтобы не позволить украинским силам угрожать достижениям, которых Россия достигла в ходе наступательной операции 2024 года, когда российские наступательные операции в направлении Покровска достигнут кульминации", - говорится в отчете ISW.

Аналитики Института также отмечают, что российское выступление имеет примерно 21 километр в ширину от украинского выступления к востоку от линии Селидово - Украинск - Горняк до украинских позиций к северу от Авдеевки вдоль автодороги Н-20 (Авдеевка-Константиновка). Российские позиции вдоль трассы Е-50 (Донецк - Покровск) к юго-западу от Авдеевки, расположены примерно в 13 километрах от города, тогда как текущая линия российского наступления вдоль линии Новогродовка - Гродовка, расположена в 30 километрах от Авдеевки.

"Значительные украинские контратаки от основы выступления в направлении Авдеевки могут угрожать окружением российской группировки, развернутой на выступе. Российское военное командование, вероятно, стремится предотвратить такую возможность, ликвидировав украинский выступ на южном фланге Покровского направления", - говорится в отчете ISW.

Наступление с двух сторон

Российские войска, вероятно, надеются, что продвижение в направлении Украинска и Горняка будет взаимно поддерживать наступательные операции к западу от Донецка. А также что наступательное давление с обоих направлений подавит украинские силы или заставит ВСУ отступить с ограниченных позиций в сельской местности к востоку от Украинска и Горняка.

Территория к северу от Красногоровки (к западу от Донецка) преимущественно состоит из открытых полей с ограниченным прикрытием или прикрытием от относительно небольшого количества ветрозащитных лесополос. И продвижение российских войск по этой местности, скорее всего, потребует значительных успешных механизированных атак, которые российские войска обычно пытаются проводить с большим трудом.

"Российские войска оказались более искусными в продвижении от населенного пункта к населенному пункту небольшими пехотными группами в направлении Покровска. Хотя еще неизвестно, смогут ли российские пехотные группы поддерживать темп продвижения при приближении к Украинску и Горняку", - констатируют аналитики ISW.

Источник: карта войны Deep State (deepstatemap.live)