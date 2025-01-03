Росіяни не мають ефективної протидії українським морським дронам, - ГУР

Він зазначив, що противник вчиться і готується, тому недооцінювати ворога не можна. Але засоби протидії окупантів - це, як правило, засоби захисту.

"Вони в першу чергу захищаються від вже тих атак, які здійснюються безпосередньо морськими дронами. Якоїсь ефективної протидії або альтернативи для ураження наших морських дронів в них поки що немає", - сказав представник ГУР.