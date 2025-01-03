Росіяни не мають ефективної протидії українським морським дронам, - ГУР

Російські окупанти не мають засобів для ефективної протидії українським морським дронам. Йдеться лише про засоби захисту від атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника ГУР Міноборони України Євгена Єріна в ефірі телемарафону.
Він зазначив, що противник вчиться і готується, тому недооцінювати ворога не можна. Але засоби протидії окупантів - це, як правило, засоби захисту.
"Вони в першу чергу захищаються від вже тих атак, які здійснюються безпосередньо морськими дронами. Якоїсь ефективної протидії або альтернативи для ураження наших морських дронів в них поки що немає", - сказав представник ГУР.
Нагадаємо, 31 грудня 2024 року бійці спецпідрозділу ГУР Group 13 здійснили унікальну операцію зі знищення ворожих вертольотів біля Криму. Розвідники з морських дронів Magura V5, обладнаних ракетами, вразили гелікоптери Мі-8.
Операцію здійснили біля мису Тарханкут у тимчасово окупованому Криму. Це була перша подібна військова операція у світі.
Днями ГУР уточнило, що було знищено два вертольоти Мі-8 разом з екіпажами. Ще один російський вертоліт підбили, він "дотягнув" до бази.
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