У россиян нет эффективного противодействия украинским морским дронам, - ГУР

У российских оккупантов нет средств для эффективного противодействия украинским морским дронам. Речь идет лишь о средствах защиты от атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Минобороны Украины Евгения Ерина в эфире телемарафона.
Он отметил, что противник учится и готовится, поэтому недооценивать врага нельзя. Но средства противодействия оккупантов - это, как правило, средства защиты.
"Они в первую очередь защищаются от уже тех атак, которые осуществляются непосредственно морскими дронами. Какого-то эффективного противодействия или альтернативы для поражения наших морских дронов у них пока нет", - сказал представитель ГУР.
Напомним, 31 декабря 2024 года бойцы спецподразделения ГУР Group 13 осуществили уникальную операцию по уничтожению вражеских вертолетов возле Крыма. Разведчики из морских дронов Magura V5, оборудованных ракетами, поразили вертолеты Ми-8.
Операцию осуществили у мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму. Это была первая подобная военная операция в мире.
На днях ГУР уточнило, что были уничтожены два вертолета Ми-8 вместе с экипажами. Еще один российский вертолет подбили, он "дотянул" до базы.
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