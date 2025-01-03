У россиян нет эффективного противодействия украинским морским дронам, - ГУР

Он отметил, что противник учится и готовится, поэтому недооценивать врага нельзя. Но средства противодействия оккупантов - это, как правило, средства защиты.

"Они в первую очередь защищаются от уже тех атак, которые осуществляются непосредственно морскими дронами. Какого-то эффективного противодействия или альтернативы для поражения наших морских дронов у них пока нет", - сказал представитель ГУР.