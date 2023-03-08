Росіяни мають дефіцит колаборантів на окупованих територіях Донецької області, - ЦНС

Зокрема ворогу бракує колаборантів, які готові йти працювати до каральних структур. Мовиться про так звану "поліцію", "прокуратуру" та інших "органів".

"Після загострення гуманітарної кризи та масової мобілізації чоловіків з ТОТ, місцеве населення остаточно перестало вірити пропаганді окупантів про "рускій мір". Міста виходять з-під контролю росіян, а для стабілізації ситуації уряд РФ ухвалив рішення "відряджати" працівників МВС, а також ФСБ та прокуратур. Для них вже готують житловий фонд, фактично віджимаючи квартири у місцевих, для розселення своїх "працівників", - зазначили у ЦНС.

"Відрядження" будуть на ротаційній основі, а "працівники" отримуватимуть премії та статус учасників так званої "СВО".

"Ця ситуація стає черговим доказом загальної фіктивності підтримки росіян на ТОТ", - додали у Центрі нацспротиву.