Головний гауляйтер Запоріжжя Балицький постане перед судом

Досудове розслідування щодо так званого "губернатора" Запорізької області Євгена Балицького завершено. Його судитимуть за посягання на територіальну цілісність України та колабораціонізм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генпрокуратури.

Слідством встановило, що після повномасштабного вторгнення РФ екс-нардеп з власної ініціативи почав співпрацю з ворогом. Спочатку за пропозицією окупантів він очолив так звану "військово-цивільну адміністрацію Запорізької області".

Після чого, з серпня 2022 року псевдогубернатор розпочав активну підготовку незаконного референдуму про так званий "вихід Запорізької області зі складу України та її входження до складу РФ", про що підписав низку незаконних документів.

Після оприлюднення у своєму Телеграм-каналі фейкового волевиявлення він звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з пропозицією про "прийняття Запорізької області до складу РФ як нового суб'єкта".

Згодом, 30 вересня 2022 року на "урочистому" заході у Кремлі Балицький підписав незаконний договір про "приєднання території Запорізької області до Росії".

Тож за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури до суду було скеровано обвинувальний акт стосовно одного з організаторів фейкового приєднання Запорізької області до РФ.

Йому інкриміновано колабораційну діяльність, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, вчинену за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1, ч. 2 ст. 110 ККУ).

Нагадаємо, що так званий "губернатор Запорізької області" Євген Балицький та його син завдали збитків бюджету України на 4 мільйони гривень.

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