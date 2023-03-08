Россияне имеют дефицит коллаборантов на оккупированных территориях Донецкой области, - ЦНС

В частности врагу не хватает коллаборантов, которые готовы идти работать в карательные структуры. Речь идет о так называемой "полиции", "прокуратуре" и других "органах".

"После обострения гуманитарного кризиса и массовой мобилизации мужчин с ВОТ, местное население окончательно перестало верить пропаганде оккупантов о "русском мире". Города выходят из-под контроля россиян, а для стабилизации ситуации правительство РФ приняло решение "командировать" работников МВД, а также ФСБ и прокуратур. Для них уже готовят жилищный фонд, фактически отжимая квартиры у местных, для расселения своих "работников", - отметили в ЦНС.

"Командировки" будут на ротационной основе, а "работники" будут получать премии и статус участников так называемой "СВО".

"Эта ситуация становится очередным доказательством всеобщей фиктивности поддержки россиян на ВОТ", - добавили в Центре нацсопротивления.