UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни масово захоплюють у полон цивільних з Мелітополя та катують струмом, - мер

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Росіяни продовжують масово брати в полон цивільних з Мелітополя. Окупанти чинять справжні звірства по відношенню до полонених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"За повідомленнями мелітопольців яких окупанти "садили на підвал" і яким вдалося вирватися на підконтрольну Україні територію людей, тримають у катівнях місяцями, а деяких - з початку окупації", - йдеться у заяві.

За словами Федорова, тортури електричним струмом це обов'язкове катування. Мер заявив, що полонених використовують як "навчальні посібники" зі знущань для мобілізованих росіян.

"Терор на окупованій території щодня збільшується - росіяни бісяться через відсутність перемог на полі бою", - додав Мелітопольський міський голова.

Нагадаємо, що чергова ворожа база ліквідована у Веселому під Мелітополем.

Також у тимчасово окупованому селі Миронівка Мелітопольського району Запорізької області спалили будинок культури і його навіть не намагалися гасити.

У Мелітополі 15 листопада підірвали поплічника російських окупантів Дмитра Трухіна. Він перебуває у лікарні у важкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МелітопольЗапорожская областьВійна в Україні